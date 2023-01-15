اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 05:09 ص
أكرم القصاص
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داخلية تونس: هناك أطراف تحرض المراهقين على أعمال الشغب فى بعض الأحياء

الأحد، 15 يناير 2023 05:00 ص
داخلية تونس: هناك أطراف تحرض المراهقين على أعمال الشغب فى بعض الأحياء الشرطة التونسية
وكالات

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أشارت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن المصالح الأمنية تلقت معلومات عن سعي بعض الأطراف إلى تحريض المراهقين على إثارة أعمال الشغب في بعض الأحياء الشعبية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أنه "توفرت معلومات لدى المصالح الأمنية مفادها سعي بعض الأطراف إلى تحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في بعض الأحياء الشعبية".

وأضافت أن العمل حثيث بهدف القبض عليهم وإحالتهم على العدالة.وقالت الوزارة في بلاغ إن "النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بقرمبالية أذنت السبت بالاحتفاظ بـ 3 أشخاص من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبثّ الرعب في صفوف المواطنين ومسك وحيازة قوارير حارقة قصد الاعتداء على مأموري الضابطة العدلية".

 

 


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