خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولى عهد الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.