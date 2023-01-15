اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 04:02 م
أكرم القصاص
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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولى عهد الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

الأحد، 15 يناير 2023 02:50 م
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولى عهد الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أ.ش.أ

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


خادم الحرمين الشريفين

الكويت

السعودية

وزير الخارجية السعودي



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