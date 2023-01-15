حكومة بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط استمرار الاحتجاجات فى البلاد

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أن المظاهرات ضد رئيسة بيرو أسفرت عن مقتل 42 شخصا على الأقل خلال 5 أسابيع.

وكانت بولوارت قد قالت في وقت سابق خلال كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون الوطني إن "بعض الأصوات من بين مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، وتحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار، وأقول لهم بمسئولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".

يذكر أن ثلاثة من أعضاء حكومة "بولوارت" قد استقالوا في غضون يومين هم وزراء العمل "إدواردو غارسيا" والداخلية "فيكتور روخاس" وشئون المرأة "جريسيا روخاس".

يشار إلى أن التظاهرات وعمليات قطع الطرق تتواصل في البيرو حيث أغلق المطار المؤدي إلى موقع "ماتشو بيتشو" الشهير في إجراء احترازي، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.