حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وأموال بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المغافلة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من شخص، بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية ) من داخل الشقة سكنه، واتهامه لإحدى السيدات "تعمل لديه بالمنزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأقرت بأنه نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالى والمشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.