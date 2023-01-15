جامعة عين شمس تقدم الرعاية الطبية لأسرة سحر صاحبة أول عملية زراعة رئة مدى الحياة

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الأحد، عائلة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأعلن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، عن تقديم الخدمة الطبية والرعاية الطبية الشاملة بجميع مستشفيات جامعة عين شمس مدى الحياة، لأسرة سحر صاحبة أول حالة لزراعة الرئة فى مصر، مؤكدا أن حالة من الحزن سيطرت على الطاقم الطبى وعلى الجميع، بعد وفاة سحر صاحبة أول زراعة رئة فى مصر.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم يوم الأحد القادم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب فى برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى وقائمة الانتظار التى لدينا وثقتنا فى فريقنا الطبى لزراعة الرئة المتميز والذى حصل على افضل تدريب وتجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التى اجرى لها اول حالة زراعة رئة من متبرع حى. وذلك عقب النجاح النسبى لمدة 3 اسابيع للمريضة، وفصلها عن اجهزة الارواء الرئوى القلبى واجهزة التنفس الصناعى الجزئى، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء فى البرنامج التأهيلى البدنى للمساعدة على الحركة والمشى ولكن حدث تدهور مفاجيء وهو ما يحدث فى مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ مما ادى إلى وضعها مرة اخرى على أجهزة التنفس الصناعى.

وقد قام الطاقم الطبى على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التى تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقى افضل العلاجات المتاحة بالعالم.