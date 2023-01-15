توقيع اتفاقية بين أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة

وقعت أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة اتفاقية قياس مستوى مهارة حيث يساعد هذا الاتفاق خريجي الاكاديميه علي الحصول على كارنيه مزاولة المهنه في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقيه في ايطار حرص الاكاديميه المستمر علي اتمام تعاقدات من شأنها مساعدة الطلاب علي العمل بعد التخرج. ويأتي هذا الخبر في ظل إقامة الأكاديمية الملتقي التوظيفي السنوي الذي تقيمه لطلابها وخريجيها.

وقعت أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة اتفاقية قياس مستوى مهارة حيث يساعد هذا الاتفاق خريجي الاكاديميه علي الحصول على كارنيه مزاولة المهنه في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقيه في ايطار حرص الاكاديميه المستمر علي اتمام تعاقدات من شأنها مساعدة الطلاب علي العمل بعد التخرج.

ويأتي هذا الخبر في ظل إقامة الأكاديمية الملتقي التوظيفي السنوي الذي تقيمه لطلابها وخريجيها.