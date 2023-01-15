اليوم السابع
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تعرف على أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" فى فيصل.. قبل افتتاح المنفذ

الأحد، 15 يناير 2023 02:49 م
تعرف على أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" فى فيصل.. قبل افتتاح المنفذ معرض أهلا رمضان- أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تفتتح محافظة الجيزة مساء اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
 ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تتراوح بين 30 و50% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا، على أن يستقبل المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.
 
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار السلع داخل المعرض قبل افتتاحه مساء اليوم.
 
 
 
-كيلو السكر بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.
 
-كيلو الأرز بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.
 
-المكرونة 300 جرام بـ5.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات.
 
-كيلو الدقيق بـ17 جنيها بدلا من 20 جنيه.
 
-أرز بسمتي سوبر بـ55 جنيها بدلا من 65 جنيه.
 
-أرز بسمتي وسط بـ40 جنيها بدلا من 48 جنيه.
 
-أرز بسمتي عادي بـ32 جنيها بدلا من 40 جنيه.
 
-الفريك البلدي بـ40 جنيها بدلا من 60 جنيه.
 
-الفول المدشوش بـ28 جنيها بدلا من 36 جنيها.
 
-الفول المستورد بـ24 جنيها بدلا من 30 جنيه.
 
-العدس الأصفر بـ38 جنيها بدلا من 48 جنيها.
 
-العدس بجبة بـ36 جنيها بدلا من 46 جنيها.
 
-الترمس الحلو بـ36 جنيها بدلا من 40 جنيها.
 
-شيكارة مكرونة بـ167 جنيها بدلا من 180 جنيها.
 
-فلفل أحمر ببريكة بـ60 جنيها بدلا من 80 جنيها.
 
-بهارات فراخ بـ80 جنيه بدلا من 120 جنيه.
 
-بهارات بـ60 جنيه بدلا من 80 جنيه.
 
-كيس ملوخية2 بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.
 
-كيس فاصوليا2 أو سبانخ أو خضار مشكل بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيه.
 
-طبق البيض بـ80 جنيها بدلا من 90 جنيها.
 
-الزيت الخليط 800 جرام بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.
 
-كيلو الأرز السائب بـ12 جنيها بدلا من 13 جنيها.
 
-كيلو الفراخ المجمدة بـ65 جنيه.
 
-اللحم البرازيلي المجمد 500 جرام بـ60 بدلا من 70 جنيه.
 
-البلطي الصغير بـ39,99 جنيه.
 
-البلطي الكبير بـ44 جنيها.

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