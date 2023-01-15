تعرف على أسعار أراضى الإسكان المميزة والأكثر تميزا والمتوسطة.. إنفو جراف

ينشر اليوم السابع أسعار الأراضى المميزة والأكثر تميزا والمتوسطة والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان في نحو 12 مدينة جديدة.
أولا: أسعار الأراضى الأكثر تميزا والمدن المطروحه بها
١- عدد القطع المطروحة 425 قطعة
سعر المتر فى مدينة بني سويف الجديدة 3435 جنيها
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 3240 جنيها
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2825 جنيها
سعر المتر في مدينة أسوان الجديدة 2470 جنيها
٢- مساحة الأراضى الأكثر تميزا تتراوح ما بين 405 أمتار وحتى 635 مترا.
ثانيا: أسعار الأراضى المميزة والمدن المطروحه بها
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة يتراوح بين 1080 وحتي 2140
سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 2805
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2705
سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 2210
ثالثا: أسعار الأراضى المتوسطة والمدن المطروحة بها
سعر المتر في مدينة بنى سويف الجديدة 1720
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 2015
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1915
سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 1840
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