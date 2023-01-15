تعرف على أسعار أراضى الإسكان المميزة والأكثر تميزا والمتوسطة.. إنفو جراف

كتب أحمد حسن

أولا: أسعار الأراضى الأكثر تميزا والمدن المطروحه بها

١- عدد القطع المطروحة 425 قطعة

سعر المتر فى مدينة بني سويف الجديدة 3435 جنيها

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 3240 جنيها

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2825 جنيها

سعر المتر في مدينة أسوان الجديدة 2470 جنيها

٢- مساحة الأراضى الأكثر تميزا تتراوح ما بين 405 أمتار وحتى 635 مترا.

ثانيا: أسعار الأراضى المميزة والمدن المطروحه بها

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة يتراوح بين 1080 وحتي 2140

سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 2805

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2705

سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 2210

ثالثا: أسعار الأراضى المتوسطة والمدن المطروحة بها

سعر المتر في مدينة بنى سويف الجديدة 1720

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 2015

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1915

سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 1840