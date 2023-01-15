تشيلى تعلن حالة الطوارئ الزراعية بمنطقة "ماجالانيس" بسبب الجفاف

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ هذا القرار في أعقاب توقعات الخبراء التي تشير إلى استمرار ظاهرة الجفاف الهيدرولوجي (يحدث عندما تنخفض إمدادات المياه بشكل ملحوظ) مما يسبب استمرار ظاهرة نقص المياه السطحية والجوفية.

وقال لوز بيرموديز ساندوفال، ممثل الرئاسة التشيلية في المنطقة - في تصريح نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطي - إن فصل الشتاء لعام 2022 شهد تراجعا كبيرا في كمية الأمطار، أحد الموارد المائية الهامة بالنسبة لتشيلي، مما كان له تأثير سلبي مباشر على تربية الماشية بسبب نقص الأعلاف.

وأضاف أن شهر نوفمبر الماضي سجل أقل متوسط من الأمطار المتوقعة لتصل حوالي 8.8 ملم فقط، مقارنة بـ 60 ملم للشهر نفسه في الأعوام السابقة، ليصبح متوسط نوفمبر 2022 أقل متوسط هطول للأمطار في تاريخ البلاد.

وأشار وزير الزراعة التشيلي، إستيبان فالينزويلا، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة الطوارئ بسبب النقص المائي في منطقة "ماجالانيس" عن طريق تقديم المنح والمساعدات العينية والفنية للمزارعين للتغلب على التأثيرات الضارة على الإنتاج الناتجة عن هذا الوضع، وفقًا لما تتفق عليه السلطات المختصة ومكتب الموازنة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال إن الوزارة ستحاول توفير المساعدات اللازمة لتطوير الغطاء النباتي الكافي لضمان غذاء قطعان الأغنام في ماجالانيس، وهو أحد أنشطة الإنتاج الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير صناعة المسالخ المعتمدة على التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفقًا لبيان الوزارة.

ووصفت رابطة مربي الماشية في منطقة ماجالانيس الوضع الحالي بأنه الأسوأ منذ عقدين.