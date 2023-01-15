تسليم دراجات هوائية لأسر الشهداء ضمن "دراجتك صحتك" فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سلم صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، دراجات هوائية لأسر الشهداء والضحايا وذلك ضمن "دراجتك صحتك"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقام مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بتسليم عدد 6 درجات هوائية من النوع الجبلي من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا، وذلك ضمن مبادرة دراجتك صحتك بمحافظة الأقصر، وبالتنسيق مع صندوق تكريم الشهداء، وبحضور الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الرياضة بالمديرية.

وفى نفس السياق كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن بدء محافظة الأقصر لتدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية وذلك بحضور عدد 85 مشارك في المشروع، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية، كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأكد صلاح رشوان، على أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً بمشروع الموهبة الحركية كنواة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يسعى لإعداد أبطال أوليمبيين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وممدوح عمر مشرف عام المشروع.

وأوضح مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم أيضاً بدء أعمال رفع النجيل الصناعى بمركز شباب الزناقطة، وأعمال تسوية الأرضية وصيانة ودهان أعمال الحديد والكهرباء، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، على الرياضى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتخدم قطاع الشباب والرياضة، وذلك بإشراف فريق عمل إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر المهندس محمد سعد مهندس مشرف، وحمدى عبد الصبور وأوديت صبحي سلامة وسيد أحمد محمد سلمان والمهندسة سحر خليفة محمد مدير الإدارة.