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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها 15 يوما

الأحد، 15 يناير 2023 11:52 ص
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
 
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك.
 
وقال أحد ضحايا المتهم، إنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معه على إعطائه أرباحا حددت بنسبة 30% فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.

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