بيع محال تجارية متنوعة ووحدات إدارية ومهنية بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدتين

كتب أحمد حسن

صرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 7 محال تجارية و صيدلية بمساحة تتراوح ( من 19م٢ : 40 م٢ ) بسوق الـ 8 محال بمركز خدمات الحى الثانى و 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 33م٢ : 67م٢ ) بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم بيع جميع المحال، كما تم بيع الصيدلية، وكذا بيع وحدات إدارية ومهنية.

وأضاف المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح ( من 33 م٢ : 100 م٢ ) بمبنى سوق تجارية بمدينة أخميم الجديدة بأنشطة (سوبر ماركت - مطعم - مشويات - بقالة - حدايد وبويات - كافتيريا).

وأوضح "هارب" أنه تم بيع جميع المحال التجارية المطروحة، وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان، وبناءً على رغبات قاطني المشروع، وسيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبا، لتلبية احتياجات السكان.