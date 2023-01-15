بدء فعاليات قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير 17" بالبحر الأحمر‎‎.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

تابع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، أعمال قافلة "جسور الخير (17)" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث بدأت فعاليات القافلة صباح اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م، وذلك برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة.

وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي علي مدار اليوم الاول، حيث أعلن الدكتور السيد جاد عيد رئيس الفريق الطبي بالقافلة، عن توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 859 حالة في التخصصات الطبية المُختلفة مثل الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، الأشعة، التحاليل، بالإضافة إلى تحويل 10 حالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة

وقام الدكتور محمود المليجي بجولة تفقدية بمستشفى القصير المركزي، رافقه خلالها مديرة مستشفي القصير الدكتورة عزيزة فراج محمد ، وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي، وتذليل الصعوبات.

وأسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث صرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بأن فريق المركز قام على مدار اليوم بتقديم عدد من الفقرات الترفيهية لأكثر من 165 طفل ، حيث تم تنظيم ورش عمل لعمل مخدات زينة من الجوخ الملون، تلوين مجسمات من الأسمنت، الرسم الحر، التلوين الجماعي والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى.