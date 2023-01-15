انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوى بالجيزة.. صور

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أول امتحاناتهم بالفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب الصف الأول والثانى الثانوي، بضرورة تحديث وشحن التابلت بنسبة 100% قبل دخول لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وأكدت مديرية التعليم، على أنه لابد من تحميل جميع التحديثات على التابلت سواء تحديث التابلت نفسه أو تحديث النوكس وفتح منصة الامتحان swift assess والتأكد من كتابة V1.6.9 أسفل الشاشة قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.