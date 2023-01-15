

وأوضح المركز - وفقا لما نقلته صحيفة "كاتماندو بوست" النيبالية، اليوم /الأحد/ - أنه يجري حاليا البحث عن الجثث الأربعة المتبقية، حيث أن الطائرة كان على متنها 72 شخصا، من بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.



نيبال



وكانت هيئة الطيران المدني النيبالية قد أوضحت أنه من بين الركاب 53 نيباليًا، و5 هنود، و4 روس، وأيرلندي، وأسترالي، وأرجنتيني، وكوريان، وفرنسي.. فيما دعا رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال اليوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في أعقاب تحطم الطائرة.