أفاد مركز تنسيق الإنقاذ بمطار "تريبهوفان" الدولي في نيبال بأن عدد الجثث التي تم انتشالها إثر تحطم طائرة "إن إيه تي آر" التابعة لخطوط "يتي" الجوية النيبالية في منطقة كاسكي أثناء توجهها إلى بوخارا من كاتماندو، إلى 68 جثة.
وأوضح المركز - وفقا لما نقلته صحيفة "كاتماندو بوست" النيبالية، اليوم /الأحد/ - أنه يجري حاليا البحث عن الجثث الأربعة المتبقية، حيث أن الطائرة كان على متنها 72 شخصا، من بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.
نيبال
وكانت هيئة الطيران المدني النيبالية قد أوضحت أنه من بين الركاب 53 نيباليًا، و5 هنود، و4 روس، وأيرلندي، وأسترالي، وأرجنتيني، وكوريان، وفرنسي.. فيما دعا رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال اليوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في أعقاب تحطم الطائرة.
من ناحية أخرى، دعا رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، اليوم الأحد، إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في أعقاب تحطم طائرة في مدينة بوخارا وسط نيبال.
طائرة نيبال المنكوبة
وأعرب داهال عن حزنه إزاء حادث تحطم الطائرة، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ، بحسب صحيفة (كاتماندو بوست) النيبالية.
وأصدر داهال توجيهات إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن وكافة الجهات الحكومية؛ للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة فورية.
يشار إلى أن طائرة كانت تحمل على متنها 72 شخصا تحطمت عندما كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا.
الطائرة المنكوبة
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