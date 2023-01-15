اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 08:33 ص
أكرم القصاص
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اليابان وكازاخستان تتعاونان فى مجالات الطاقة الخضراء وإزالة الكربون

الأحد، 15 يناير 2023 08:00 ص
اليابان وكازاخستان تتعاونان فى مجالات الطاقة الخضراء وإزالة الكربون رئيس سوزراء اليابان
اش ا

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اتفقت كازاخستان واليابان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتركيز بشكل أكبر على تنويع التعاون الاستثماري في مجالات الرقمنة والطاقة الخضراء وإزالة الكربون والنقل والخدمات اللوجستية.
 
وذكرت وزارة خارجية كازاخستان - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" السبت - أنه تمت مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية، والآفاق المستقبلية لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية، وذلك خلال المحادثات بين نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو ونظيرته اليابانية يومي يوشيكاوا التي قامت بزيارة عمل إلى آستانا.
 
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين البلدين قد تأسست منذ 30 عامًا، معربا عن استعداده لزيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه مع اليابان.
 
وأشادت المسئولة اليابانية بالتوافق بين آستانا وطوكيو في إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وحوار آسيا الوسطى واليابان، وكذلك في مجال نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها.
 
وتعمل 61 شركة يابانية في كازاخستان في مجالات الصناعة التحويلية والبناء والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والعقارات.

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اليابان وكازاخستان

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