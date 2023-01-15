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المواعيد والاشتراكات.. القطار الكهربائى الخفيف يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 15 يناير 2023 02:00 ص
المواعيد والاشتراكات.. القطار الكهربائى الخفيف يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائى الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، هو أحد وسيلة نقل في مصر، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر.
 
ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام وحتى العاصمة الإدارية.
 
قيمة التذاكر:
 
تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه.
 
حتى 7 محطات بـ15 جنيها.
 
أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه.
 
قيمة الاشتراك الشهرى:
 
قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه.
 
الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه.
 
الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 700 جنيه.
 
يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.
 
يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.
 
الخط الساخن للشكاوى 19549.
 
 
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
 
وكانت وزارة النقل خفضت أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام /العاصمة الإدارية بنسبة من 30 لـ 40 %، كما خفضت أسعار الاشتراكات بنسبة 50 %، بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، وتستمر التخفيضات حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
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مواعيد القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

اسعار تذكرة القطار الكهربائي

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