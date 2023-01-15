المكسيك تشدد على منع التدخين فى الأماكن العامة وتحظر إعلانات التبغ

كتب ـ إيهاب محمد

أدخلت المكسيك حيز التنفيذ أحد أكثر قوانين مكافحة التبغ صرامة في العالم من خلال فرض حظر شامل على التدخين في الأماكن العامة، والخطوة، التي تمت الموافقة عليها لأول مرة فى عام 2021، تشمل أيضًا حظر إعلانات التبغ، كما أقرت عدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية تشريعات لإنشاء أماكن عامة خالية من التدخين، وفقا لموقع "bbc".

ومع ذلك، تعتبر التشريعات المكسيكية الأكثر قوة والأوسع نطاقا في الأمريكتين، ويمثل أحد أكثر قوانين مكافحة التدخين صرامة في العالم، قانون المكسيك الحالي لعام 2008 - الذي أنشأ مساحات خالية من التدخين في الحانات والمطاعم وأماكن العمل - تم تمديده الآن ليشمل حظرًا تامًا في جميع الأماكن العامة، ويشمل ذلك الحدائق والشواطئ والفنادق والمكاتب والمطاعم.

حظر كامل على الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها

سيكون هناك أيضًا حظر كامل على الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها، مما يعني أنه لا يمكن حتى عرض السجائر داخل المتاجر، وتخضع السجائر الإلكترونية والسجائر الإلكترونية أيضًا لقيود جديدة أكثر صرامة، خاصة في الداخل، وقد رحبت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بالخطوة وأشادت بالحكومة المكسيكية لتطبيق الحظر.

تقول المنظمة إن استخدام التبغ هو السبب الوحيد للوفاة الذي يمكن الوقاية منه في العالم، وهو مسؤول عن ما يقرب من مليون حالة وفاة في الأمريكتين كل عام، إما من خلال الاستهلاك المباشر أو التعرض للتدخين غير المباشر.

يشعر بعض المدخنين بالفزع من الطبيعة الوحشية للقانون الجديد

ومع ذلك، يشعر بعض المدخنين بالفزع من الطبيعة الوحشية للقانون الجديد، في الأساس، هذا يعني أنه لن يُسمح للكثيرين بالتدخين إلا في منازلهم أو مساكنهم الخاصة الأخرى، وأثار آخرون أسئلة حول الجوانب العملية لتطبيق القانون.

مع تفشي فساد الشرطة في المكسيك، يخشى الكثير من أنه بدلاً من فرض غرامات حقيقية أو عقوبات على التدخين في الأماكن العامة، فإن بعض الضباط سيستخدمونه كذريعة لتلقي رشاوى.