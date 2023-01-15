المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة 7400 قرص ترامادول لترويجها فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في جلسة انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس.

تعود أحداث القضية إلى يوم 16 من شهر 8 لعام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم "م ف أ ع م"، ويبلغ من العمر 37 عاما بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا للترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاح أبيض دون ترخيص.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد الأول في القضية، والذي أكد خلال شهادته أنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثر معه على 7400 قرص لجوهر الترامادول المخدر ومبلغ مالي 54,600 جنيه وسلاح أبيض مطواه وهاتف محمول وسيارة، وبمواجهته من المضبوطات أقر بحيازته للمادة المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الابيض للدفاع عنها، والهاتف المحمول والسياره للترويج.

وثبت من تقرير للمعمل الكيميائي أن العينة العشوائية المأخوذة من المضبوطات تحوي جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.