المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها يمثل أمام محكمة جنايات الأحداث

بورسعيد - محمد عزام

دخل الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته بمساعدة ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إلى قاعة محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، في ثالث جلسات محاكمته، وظهر الطفل المتهم وهو مرتديًا ملابس سوداء و"حالق شعره زيرو"، وفي حالة من الهدوء.

وتنحى مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، مشيرا إلى أنه تنحى بعد إطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

وتستمع المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني، حيث أشار محمد صفا، محامي أسرة سيدة بورسعيد المجني عليها، إلى أنه سيقدم دفوعه وطلباته إلى هيئة المحكمة خاصة ما يتعلق بإثبات العمر الحقيقي للمتهم، وأنه أكبر من السن المدرج بالأوراق الرسمية.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.