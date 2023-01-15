الصرف الصحى بالإسكندرية: استمرار أعمال التطهير لـ140 ألف شنيشة أثناء الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، استمرار اعمال التطهير لما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق لرفع المخلفات من الشبكات أثناء الأمطار وبعدها لاستيعاب مياه الامطار الواردة إليها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي استمرار الأمطار لليوم الرابع علي مختلف المناطق التي بدأت خفيفة صباحاً وأصبحت غزيرة علي بعض المناطق، وعلي الرغم من الظروف الجوية الصعبة والمستمرة التي تمر علي الإسكندرية لم يدخر العاملون جهدا في رفع أي تجمع للمياه علي مدار الأيام الماضية.

وأشار الى نجاح المرحلة الأولي من منظومة فصل مياه الأمطار التي دعمتها الدولة بمناطق الشاطبي وكليوباترا ولوران في إستيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبئ عن شبكة الصرف الصحي في تلك المناطق، وعدم رصد اي تجمع لمياه الامطار بالمناطق التي شهدت سقوط امطار.

وأكد نافع، استمرار فرق الصيانة والشبكات في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع مناطق الإسكندرية لرفع المخلفات التي تنزحها مياه الأمطار إلي شنايش المطر أو تصل إلي البيارات.

وأشار إلى قيام عمال الصرف الصحي وفرق الطوارئ بتطهير الشنايش ونزح الرمال من الطرق التي لا يوجد بها شبكات صرف صحي ورفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ واتس اب

أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.

يأتى ذلك فيما شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة. موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

يذكر أن نوة "الفيضة الكبرى" تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.