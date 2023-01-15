الصحة: الكشف والعلاج بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الصدر

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف والعلاج بالمجان في عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الصدر علي مستوى الجمهورية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، "يعاني الأشخاص المصابون بالانسداد الرئوي المزمن بنوبات تسمى نوبات التفاقم وتصبح الأعراض خلالها أسوأ من النمط الطبيعي"، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب عند حدوث أي مشاكل صحية لاتخاذ اللازم.

وأضافت وزارة الصحة تستهدف مبادرة صحة الرئة الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية وتحديد درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخصًا ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.