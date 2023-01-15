السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المهندسين دون إصابات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المهندسين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

أوصت إدارات الحماية المدنية بتوخى الحذر بسبب تسرب الغاز ووقوع الضحايا أو مصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون، والتى تؤدى إلى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية نتيجة لتسرب غاز من المواسير وأسطوانات البوتجاز، ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطنى العقارات اتباع التعليمات التالية:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة، وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

كما تناشد إدارة الحماية المدنية اتخاد الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز ومنها:

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.