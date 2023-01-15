الزعيم الخالد.. 105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

تمر اليوم الذكرى الـ105 على ميلاد جمال عبد الناصر، الذى ولد فى 15 يناير 1918، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر.



105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر