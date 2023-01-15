اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الزعيم الخالد.. 105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

الأحد، 15 يناير 2023 04:11 م
الزعيم الخالد.. 105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر (إنفوجراف) جمال عبد الناصر

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تمر اليوم الذكرى الـ105 على ميلاد جمال عبد الناصر، الذى ولد فى 15 يناير 1918، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر.
 
105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر
105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر
 
الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:
 
ولد فى 15 يناير 1918  
 
تخرج فى الكلية الحربية 1938 
 
قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949
 
شارك فى ثورة 23 يوليو 1952
 
انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956
 
أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956
 
توفى فى 28 سبتمبر 1970
 
-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى
-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام
-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا
-من مقولاته البارزة:
الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام
المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء
لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا

 


ميلاد جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر

الزعيم الخالد

ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

اليوم السابع بلس




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