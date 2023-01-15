الرى: 97% نسبة تنفيذ الشكاوى من 2021 حتى 2022

كتبت ـ أسماء نصار

أكدت المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغت (97 %)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (423) شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2022.

ويتابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بشكل مستمر منظومة الشكاوى بالوزارة، ويعمل على دعهما لحسم شكاوى المواطنين بشكل فورى، حيث تسعى الوزارة للاستجابة الفورية لكافة الشكاوى وذلك من خلال منظومة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت المهندسة إيمان عبد العزيز، فى تقرير لوزير الرى، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فور تلقيها وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم، وتحقيقاً لدور الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكمية والتوقيت والجودة المناسبة .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تفيد بتراكم القمامة والحيوانات النافقة فى ترعة النعناعية المارة بقرية مشلة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور قامت أجهزة الوزارة المختصة بتطهير الترعة وحسم الشكوى.

وفى محافظة المنوفية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير للتضرر من غرق الأراضى بحوض النفراوى بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى، وعلى الفور تم عمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتياً باستخدام معدات هيئة الصرف وبالتنسيق مع مقدم الشكوى، وتم حسم الشكوى فى حينه.

وفى محافظة الشرقية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لاستغاثة أهالى قرى مليكة وكشكة والسعافة والمناجاة الصغرى التابعين للوحدة المحلية بالأحيوة بمركز الحسينية من تعطل ماكينة رفع المياه بنهاية خليج عبد العال، مما قد يؤدى إلى بوار الأراضى الزراعية، وفور تلقى الشكوى تم تكليف الإدارة المختصة وإصلاح العطل وتغيير ماكينة الرفع بمعرفة ورشة الإدارة العامة لرى الصالحية وحسم الشكوى .

وفى محافظة الدقهلية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة بحث شكاوى متكررة واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالى قرية أبو زيادة بمركز الستامونى من حدوث عطل بوحدة رفع قلابشو وزيان، حيث قامت إدارة الميكانيكا والكهرباء بإصلاح العطل وحسم الشكوى .

وفى محافظة سوهاج، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة سوهاج بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر قرية الشيخ مسعود بمركز طهطا من نقص مياه الرى بترعة الشيخ مسعود بزمام خمسين فدان، حيث تم على الفور التواصل مع الشاكين وإطلاق المياه بالترعة بالتصرفات الكافية حسماً للشكوى.

وفى محافظة الإسماعيلية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للادارة المركزية لمحافظة الإسماعيلية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر قرية الأبطال، وقرية الصفا بمركز القنطرة شرق من ارتفاع منسوب المياه بترعة السويس، حيث تم اتخاذ اللازمة وخفض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى فى حينه .