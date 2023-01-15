التموين: سيارات متنقلة لإتاحة السلع فى أنحاء الجمهورية

محمد شعلان

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك تذبذبا في أسعار السلع وهذا بشكل عالمي ولكن يحسب للدولة المصرية أن هناك إتاحة لكل السلع، كما تم البدء فى معارض أهلا رمضان من وقت مبكر في جميع أنحاء الجمهورية لدعم المواطنين.

وأشار عبد المنعم خليل، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك سيارات متنقلة لإتاحة السلع في جميع مناطق الجمهورية وخاصة الأكثر احتياجا، قائلا: "في سيارات متنقلة تجوب المناطق الاكثر احتياجا وأكثر سكانا".

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، أن التخفيضات والإتاحات للسلع في معارض أهلا رمضان والمبادرات الأخرى نتيجة ترتيبات بين الجهات المعنية وتسهيل الاجراءات، متابعا: "في تضافر وتكاتف من الدولة والأجهزة والتجار الشرفاء لإتاحة السلع بأسعار مخفضة ونضخ كميات كبير من اللحوم البلد بأسعار من 135 الى 150 جنيه".

ويفتتح اليوم معرض " أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.