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الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 6 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة فى 18 محافظة

الأحد، 15 يناير 2023 03:00 ص
الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 6 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة فى 18 محافظة وزارة الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، وحتى الخميس 2 فبراير المقبل، توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 6000 إمام، وذلك بمحافظات: "الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بنى سويف – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر".

ويأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملًا للأئمة، مشددة على الأئمة التوجه إلى مديرياتهم لاستلام العمامة الأزهرية، مؤكدة على مديرى المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة.

في سياق متصل، بدأت وزارة الأوقاف، الإعداد لخطة تدريب وتأهيل مكبرة لـ 548 إمامًا اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية فى مسابقة تعيين 1000 إمام، والتى أعلنتها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فبراير 2022، وانتهت من الاختبارات أكتوبر 2022 ، وأعلن الجهاز نتيجة الاختبارات ديسمبر الماضى باجتياز 548 متقدمًا.

 وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يخضع 548 إمامًا لخطة تدريبية مكثفة، قبل استلام مهام عملهم فى المساجد، ضمن خطة الوزارة لخلق جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط فى علوم الدين وإنما فى كافة العلوم العصرية ليصبحوا قادة رأى دينى على قدر عال من التميز والكفاءة والعلم، وأوضحت المصادر، أن البرنامج التدريبى للأئمة الذين اجتازوا الاختبارات، سيستمر نحو 4 أشهر، على يد عدد من العلماء والأساتذة المتخصصين فى عدة مجالات من بينها: "علم النفس والاجتماع ، واللغة ، وعلوم الحاسب الآلى، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كما يتم العمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى مستوى العالم المفكر المستنير، إلى جانب علوم الدين وعلوم القرآن الكريم.

 

 


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