الأمريكية جابرييل أربونى تتوج بلقب ملكة جمال الكون

كتبت ــ ريم عبد الحميد

توجت عارضة ومصممة الأزياء أربونى جابرييل، الأمريكية من ولاية تكساس بلقب ملكة جمال الكون، لتصبح أول أمريكية من أصل فليبينىى تفوز باللقب.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فإن جابرييل أغمضت عينيها هي ووصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل لحظة الكشف الدرامى عن الفائزة باللقب الـ 71 لمسابقة ملكة جمال الوون. وكانت الوصيفة الثانية ملكة جمال الدومنيكان أندرينا مارتينيز.

وفى الأسئلة الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المسابقة بين المتسابقات الثلاث، سئلت جابرييل كيف ستعمل لإظهار أن ملكة جمال الكون هي منظمة للتمكين والتقدم إذا فازت باللقب، فأجابت قائلة، إنها ستستخدم اللقب لتكون قائدة تحدث تحولا واستشهدت بقيامها إعادة تدوير المواد فى عملها فى تصميم الأزياء، وتعليم الخياطة للناجين من الاتجار بالبشر والعنف الأسرى.

وقالت جابرييل، إنه من المهم للغاية الاستثمار فى الآخرين، والاستثمار فى مجتمعنا واستخدام الموهبة الفريدة لإحداث فارق، وأضافت أننا جميعا لدينا شيء مميز، وعندما نزرع تلك البذور فى حياة الناس الآخرين، فإننا نحدث تحولا، ونستخدم هذا كوسيلة للتغيير.

ووفقا لمسابقة ملكة جمال الكون، فإن جابرييل كانت لاعبة كرة طائرة سابقة فى مدرستها الثانوية وتخرجت فى جامعة شمال تكساس. كما أنها تترأس خط خاص بها لإنتاج الملابس المستدامة.

وشاركت نحو 90 متسابقة من مختلف أنحاء العالم فى المسابقة، بحسب المنظمين. وكانت ملكة جمال الهند هارناز ساندهو قد توجت بلقب العالم الماضى.