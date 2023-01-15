اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان الأفغانى فى منزلها بكابول على أيدى مجهولين

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن كابول خالد زدران - لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - "إن المسلحين اقتحموا منزل النائبة السابقة بمنطقة أحمد شاه بابا مينا في الحي الـ12 بمدينة كابول الليلة الماضية، وأطلقوا النار عيها وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح".

وأضاف أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد، وأن أسباب القتل مازالت غير واضحة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية، وأن النتائج سيتم مشاركتها في الوقت المناسب.