اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 04:07 م
أكرم القصاص
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اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان الأفغانى فى منزلها بكابول على أيدى مجهولين

الأحد، 15 يناير 2023 02:56 م
اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان الأفغانى فى منزلها بكابول على أيدى مجهولين البرلمان الأفغانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل مرسال نبي زاده العضو السابق بالبرلمان الأفغاني، وأحد حراسها في العاصمة كابول.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن كابول خالد زدران - لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - "إن المسلحين اقتحموا منزل النائبة السابقة بمنطقة أحمد شاه بابا مينا في الحي الـ12 بمدينة كابول الليلة الماضية، وأطلقوا النار عيها وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح". 

وأضاف أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد، وأن أسباب القتل مازالت غير واضحة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية، وأن النتائج سيتم مشاركتها في الوقت المناسب.

 


البرلمان الأفغانى

كابول

أفغانستان

مسلحين



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