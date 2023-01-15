اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 01:47 م
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اعرف مدى خطورة مرض "الجناثوستوما" النادر على الجهاز العصبى

الأحد، 15 يناير 2023 01:00 م
اعرف مدى خطورة مرض "الجناثوستوما" النادر على الجهاز العصبى طفيليات
كتبت رانيا عامر

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ظهر مرض نادر يسمي" الجناثوستوما" في تايلاند ،اصيبت به طالبة التمريض تدعي تيس سويفت تبلغ من العمر "28 عاما،وادي هذا المرض الي تدهور حالتها الصحية، رغم دخولها المستشفي فترة طويلة من الوقت .بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتحولت الاجازة التي استغرقتها الطالبة في تايلاند إلى كابوس، بعدما أصيبت بمرض " الجناثوستوما" ، أثّر على صحتها على مدار سنوات عديدة، ، بعد عودتها من عطلة قضتها في تايلاند، حيث عانت سويفت من ألم في معدتها، الأمر الذي جعلها تدخل المستشفى لبضعة أسابيع ، علي فترات متقطعة،قبل حصولها علي تقييم دقيق لوضعها الصحي وسبب معاناتها.
 
واكتشف الأطباء إصابة سويفت بمرض يعرف باسم "الجناثوستوما"، عبارة عن طفيليات تهاجم الجهاز الهضمي ،وتسبب شللا جزئيا له، وتعطل مهامه.
 
ويعتبر داء "الجناثوستوما" عدوى طفيلية تسببها عدة أنواع من الديدان الطفيلية، والتي يمكن أن تكون قاتلة في بعض الحالات.ورغم خضوعها للعلاج، لا تزال الفتاة تعيش مع آلام مزمنة، وغثيان، واضطراب ما بعد الصدمة، ويتعين عليها استخدام أنبوب التغذية "المحاليل ".
 
وأوضح الأطباء أهم أعراض هذا المرض النادر الإصابة به، وهي اضطربات الجهاز الهضمي المستمره، الالم الدائمة بالمعدة ، غثيان بعض الاحيان ،انقطاع متواصل للاكل.
 
ويقول الأطباء إنه نظرا لعيش الطفيلي في جسم سويفت لسنوات، فقد تسبب في الكثير من الضرر لأعصابها، والتي لا يمكن في الوقت الحالي إصلاحها.
 
وفي السياق ذاته اوضحت سويفت مدي تاثير هذا المرض : "دمر الطفيلي حياتي. خسرت الكثير من علاقاتي الاجتماعية بسبب دخولي المستشفى لفترات طويلة، كما تركت دراستي التمريض أيضا".
 
ونصحت سويفت المسافرين إلى البلدان التي يستوطن فيها الطفيلي المسبب لمرض "الجناثوستوما" النادر بأخذ الحيطة والحذر، مطالبة بتوفير معلومات عن كيفية الوقاية منه.

الجناثوتوما

طفيليات

امراض نادرة

مرض نادر



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