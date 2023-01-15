اعترافات 9 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة: نسعى لتحقيق ثراء سريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين سعيهم لتحقيق الثراء السريع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضي- مُستأجرة لأحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر داخل الشقة على حفرة بعمق 7 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.