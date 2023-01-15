استمع إلى "يا أيها المختار" للمنشد الصغير سالم ضيف الله ابن محافظة الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استطاع المنشد "سالم إبراهيم ضيف الله" 12 عاما طالب بالصف الأول الإعدادى مقيم قرية أشكر التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أن يخطو خطوات ثابتة فى مجال الانشاد الدينى، حيث ورث جمال الصوت من شقيقته الكبرى، وكانت الإذاعة المدرسية مفتاح بزوغ موهبته فى فن الإنشاد، عندما قدم وهو تلميًذا بالصف الرابع الابتدائى.

ويحرص المنشد الصغير على تعلم أصوال فن الإنشاد الدينى، كما أن يسير على نهج المدرسة القديمة فى فن الانشاد الدينى أمثال الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ النقشبندى، ويسبر فى المدرسة الحديثة للانشاد الدينى على خطى المبتهل الشاب محمد الجزار، ويعتبره مثله الأعلى،وقدم المنشد الصغير ل" اليوم السابع بصوته الشجى ابتهال " يا أيها المختار للشيخ طه الفشنى.

"يا أيها المختار من خير الورى خٌلقاً وخَلقاً في الكمال توحدا،ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا،ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصى فضلك ناثرا أو كاتب عددا ولا الشعراء ياغوث للندى، طه صلاة الله منى سرمدا ثم السلام عليك يانجم الهدى".