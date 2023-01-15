استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ودخول 38 سفينة بحركة الملاحة البحرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية ، عن استمرار حركة الملاحة البحرية للسفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم الطقس المتقلب الذي تشهده المدن الساحلية، واستمرار فتح البوغاز منائي الإسكندرية والدخيله، رغم سقوط امطار بالتزامن مع "نوة الفيضة الكبري" علي بعض المناطق، حيث شهدت حركة الملاحه وبالهيئه العامه لميناء الاسكندريه، خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 38 سفينه الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2618 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 41% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 206 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية، أن حالة البحر قد تكون معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، ويسود طقس غائم جزئي ونسبة الرطوبة بين 50 إلى 85٪، وسرعة الرياح 26 كم/ساعة، اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

ومن جانبة أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، على مدار 24 ساعة، وفضلا عن تكثيف التطهير ورفع تراكمات مياه الأمطار من جميع النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.