"اتبرع بجزء من اللي تشتريه".. حكاية مبادرة اجتماعية قدمتها سيدات دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

مبادرة اجتماعية أطلقتها سيدات قري كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد في محافظة دمياط، صندوق "صحبة خير" فكرة بدأت سيدات القرية تنفيذها منذ 10 أيام، الهدف منها تحقيق التكافل الاجتماعي بين أهالي القرية، ولكن سرعان ما انتشرت تلك الفكرة محققة نجاحا كبيرا بين اهالي تلك القرية، ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير تفاصيل مبادرة "صحبة خير" بقري دمياط.

ويقول أحمد حطب أحد المشاركين في المبادرة: "الفكرة بسيطة جدا صندوق في كل محل تقدر تتبرع بجزء من اللي اشتريته" واستكمل الحديث قائلا: "أصحاب الفكرة مجموعة من سيدات القرية، وقدرنا في وقت بسيط ننشر المبادرة في محلات كتير داخل القرية".

وأضاف: "الآن صندوق صحبة خير موجود في محلات خدمية كتير محلات الخضار والفاكهة، والمكتبات والصيدليات والمخابز، وأهالي البلد بيسألوا على الاماكن اللي فيها الصندوق عشان يشتروا منها".

وقالت الدكتورة مروة إحدي القائمات على المبادرة: "احنا مجموعة من السيدات فكرنا ازاى نقدم نموذج إيجابي ينفع يكون مبادرة اجتماعية، بدأنا في صحبة خير والموضوع نجح جدا، والأهالي بتطلب المشاركة في المبادرة يوميا" واستكملت قائلة: " هدفنا أننا نساعد بعض ونقدم حلول إيجابية، والحمد لله الموضوع نجح بشكل كبير".

وتجولنا بين أصحاب المحال التجارية داخل القرية، فقال أحد المشاركين: "سعيد جدا لمشاركتي في المبادرة دي، الفكرة بسيطة ونجحت في نشر ثقافات كتير، الناس دلوقتي بتاخد احتياجاتها بس وبتتبرع بالباقي".

وقال آخر: "اكتشفت أن الناس بتشتري مني بسبب المبادرة دي، المواطن هنا بيدور على المحل اللي عنده الصندوق عشان يشتري ويتبرع، الحقيقة الفكرة نجحت جدا خصوصا أن الأهالي بتشتري احتياجاتها فقط وبتسيب الباقي لغيرها".

وقالت إحدي سيدات القرية المشاركات في المبادرة: "نجحنا في وقت بسيط أننا ننشر الفكرة بين الاهالي، الموضوع بدأ يأثر في الشباب كمان، الكل حريص على أنه يشارك"، وأضافت: دورنا في المجتمع أننا نأثر بشكل إيجابي، وده واجبنا تجاه بلدنا".



صندوق الخير



صندوق صحبة خير



صحبة خير