إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر

كتبت - مروة الغول

أعلنت شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

واجه بئر Nargis-1 ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث، يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق Eni الحالية.

ويؤكد Nargis-1 على صحة تركيز Eni على Egypt Offshore ، والذي ستطوره الشركة بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق.

ويبلغ امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع) شركة Chevron Holdings C Pte. المحدودة هي المشغل بحصة 45٪، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني IEOC Production BV 45٪ وتمتلك شركة ثروة للبترول ش.م.م حصة قدرها 10٪.

تتواجد Eni في مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال شركة IEOC التابعة، تعد الشركة حاليًا المنتج الرائد في البلاد حيث يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، تماشياً مع استراتيجية net-zero بحلول عام 2050، تشارك Eni في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري ، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.