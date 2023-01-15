إنشاء مقرات خدمية لذوى الهمم داخل المستشفيات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف عام الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، إنشاء مقرات خدمية لذوي الهمم داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

وأضافت صحة الإسكندرية، أن إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تعد هي الأولي ، و التي تم استحداثها فى أول يونيو 2022 ،هي الأولى من نوعها على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية وفقا لما صرحت به الدكتورة فاطمة رجب مديرة الإدارة .

وقالت الدكتورة فاطمة رجب ، أنه تم إنشاء مقرات خدمة ذوي الهمم لأول مرة داخل المستشفيات التابعة للمديرية ، حيث يتم تقديم الخدمة بسهولة ويسر عن طريق فريق دعم ذوي الهمم بكل مستشفى الذى يتكون من فرد الأمن الذي يستقبل المريض ويوجهه إلى مكان تلقى الخدمة ويشفي المريض من الانتظار سواء العيادات الخارجية والاستقبال ، كما تضم الفرق أفراد مدربين على لغة الإشارة

وأوضحت "رجب" أن مقرات دعم ذوي الهمم تعد أيضا مقرا للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة وتحويلها إلى العيادات التخصصية التابعة لإدارة ذوي الهمم مثل عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل ،وعيادة علاج الصرع مستشفى فوزي معاذ وغيرها وذلك كنواة لتطبيق مشروع مصر بلا إعاقة ، كما تقدم تلك المقرات الخصم الخاص بذوي الهمم طبقا للقانون 10 لعام 2018 ، مشيرة أن عدد هذه المقرات يبلغ 15 مقرا .











وعلى صعيد آخر ،كانت أعلنت الدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية - عن نشاط الفريق الطبي التابعة للمنطقة المتواجد بميناء الإسكندرية لتفعيل المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي خلال الأسبوع الثانى.







ويقوم الفريق بالكشف والفحص المبدئي ثم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى رأس التين العام لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم بالمجان، ويستمر عمل الفريق حتى نهاية شهر يناير الجارى بالتنسيق بين إدارات الوقائية والرعاية الأساسية والمعامل بالمنطقة .



