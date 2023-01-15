إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى بوادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين "ميكروباص وملاكى" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.