اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى بوادى النطرون

الأحد، 15 يناير 2023 03:30 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى بوادى النطرون تصادم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.   
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين "ميكروباص وملاكى" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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