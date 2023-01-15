إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس

كتب أحمد علوى

رشق مستوطنين إسرائيليين، سيارات فلسطينيين بالحجارة جنوب مدينة نابلس، مما تسبب بحادث سير أدى إلى إصابات .

وفى وقت سابق، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، فى بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونقلت طواقم الهلال جثمان الشهيد باتجاه مستشفى رفيديا في نابلس.

وسيتم اليوم القيام بمراسم تشييع عسكرية للشهيد ومرافقته الى شارع القدس ومن ثم الى بلدته أوصرين.

وكان الشهيد مفلح قد ارتقى في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة في شارع حوارة الرئيس.