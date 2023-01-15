إصابة طفلة وسيدة فى حادثى تصادم متفرقين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اصطدام سيارة ميكروباص أجرة بطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات لدى عبورها الشارع، وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمدينة، وتبين إصابتها بكدمات وجروح طفيفة، وجارى تقديم العلاج اللازم لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت منطقة ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، اصطدام سيارة ملاكى فى سيدة فى العقد الخامس من العمر لدى عبورها الشارع على قدميها، وقام الأهالى على الفور بنقلها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجارى التعرف علي هويتها لإبلاغ أسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، قد شهدت إصابة مواطن وسائق توك توك فى حادثي مرور بوسط المدينة، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، والبداية كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة "الشاذلى.ح.ف" 25 سنة، سائق التوك توك بكدمات وسحجات وكسر فى الذراع الأيمن والقدم اليسري، وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج.

كما أنه لدى خروج المواطن "أيمن.س" 45 سنة صاحب محل، لعبور شارع أحمد عرابي لركوب دراجته البخارية والتوجه لمنزله، صدمه بالخطأ نتيجة السرعة الزائدة توك توك، مما أسفر عن إصابته بكدمات فى الرأس وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.