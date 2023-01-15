إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الإسكندرية الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة نقل محملة بالأجولة على طريق الإسكندرية الصحراوي، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة سائقها، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث لإزالة آثاره.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالأجولة، بطريق الإسكندرية الصحراوي، انتقل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة وإصابة سائقها، وسقوط حمولتها أرضا، مما أسفر عن حدوث تكدس مروري بالطريق وجاري إزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق أثناء ظهور الشبورة الكثيفة، وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة.

ومن تلك التعليمات:

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.