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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة 3 مرات بيوم واحد

الأحد، 15 يناير 2023 10:13 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة 3 مرات بيوم واحد الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منطقة نيكوبول التابعة للإقليم ثلاث مرات بالقذائف والمدفعية الثقيلة.

وذكر ريزنيشنكو في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية):" قصف الروس المنطقة بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات،وأصابوا ثلاث بلدات هي تشيرفونوهريفكا و مارهانيتس ونيكوبول، وتم إطلاق أكثر من 20 قذيفة على البلدات والقرى الهادئة ولكن لم يصب الناس بجروح" ، 

وأضاف المسئول الأوكراني أن خط كهرباء متصل بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية في مارهانيتس تعرض لأضرار نتيجة القصف، مما تسبب في حرمان أكثر من 60 ألف أسرة من المياه، في حين وصلت أطقم الطوارئ لمحاولة إصلاح الضرر.

 


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