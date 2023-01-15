أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة 3 مرات بيوم واحد

وذكر ريزنيشنكو في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية):" قصف الروس المنطقة بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات،وأصابوا ثلاث بلدات هي تشيرفونوهريفكا و مارهانيتس ونيكوبول، وتم إطلاق أكثر من 20 قذيفة على البلدات والقرى الهادئة ولكن لم يصب الناس بجروح" ،

وأضاف المسئول الأوكراني أن خط كهرباء متصل بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية في مارهانيتس تعرض لأضرار نتيجة القصف، مما تسبب في حرمان أكثر من 60 ألف أسرة من المياه، في حين وصلت أطقم الطوارئ لمحاولة إصلاح الضرر.