أزمة دبلوماسية وشيكة بين إيطاليا وأيرلندا بسبب علامات صحية تحذر من المشروبات الكحولية

كتبت ــ فاطمة شوقى

تطالب إيطاليا الاتحاد الأوروبي بمنع وضع العلامات الصحية على النبيذ في أيرلندا، وذلك بعد أن قررت السلطات الأيرلندية وضع علامات على المشروبات الكحولية تحذر من استهلاكها والتى تحتوى على عبارة "ضار بالصحة"، وهو ما أدى إلى بداية أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقالت صحيفة "الكورويو " الإيطالية، إن وزير الخارجية الإيطالى ، أنطونيو تايانى، وصف قرار ايرلندا بوضع ملصق على جميع المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ الإيطالى بأنه "سخيف"، قائلا إن ايرلندا قامت بذلك على الرغم من معارضة البرلمان الأوروبى ، مشيرا إلى أن هذا القرار يتجاهل الفرق بين الاستهلاك المعتدل وتعاطى الكحول".

وأكد تاجاني أنه سيطلب تدخل السلطات الأوروبية في منظمة التجارة العالمية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيطاليا هي أكبر منتج ومصدر للنبيذ في العالم ، وهو قطاع مهم في اقتصاد البلاد، حيث أنه يدخل 14 مليار يورو سنويا ، ويعمل به 1.3 مليون شخص ، وفقًا لبيانات من كولديريتي ، منظمة المزارعين الرئيسية في البلاد ، والتي أيضا انتقدت القرار الايرلندى .

وقال ايتورى براندين، رئيس كولديريتي "من غير اللائق تمام استيعاب الاستهلاك المفرط في بلدان الشمال الاوروبى مع الاستهلاك المعتدل والواعى للمنتجات عالية الجودة التي تحتوى على نسبة منخفضة من الكحول ، مثل البيرة والنبيذ ،مثل التي يتم تصنيعها في إيطاليا" .

ونظر البرلمان الأوروبي العام الماضي في فكرة إدخال ملصقات صحية على هذه المشروبات بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية (WHO) ، التي دعت إلى اتخاذ تدابير للحد من الإفراط في استهلاك الكحول، إلا أن ، أوقف ممثلا فرنسا وإسبانيا ، بالإضافة إلى إيطاليا ، تنفيذ التحذير الصحي على المستوى الأوروبي واتفقا ، بدلاً من ذلك ، على تضمين مزيد من المعلومات حول الملصقات التجارية للزجاجات، ولكن ايرلندا الوحيدة التي اثارت الجدل بوضع تلك الملصقات التي استفزت الدول الأوروبية الأخرى ، وعلى رأسها إيطاليا.