أخبار الاقتصاد اليوم.. إيجاس تعلن عن تحقيق كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 15-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ،أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التحول الرقمى ليس فقط استخدام تقنيات جديدة لتحسين العمليات .

إيجاس تعلن عن تحقيق كشف جديد للغاز فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون ( القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط ) وشركتى إينى وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهام للغاز فى البئر الاستكشافية نرجس – 1 .

يقع الكشف على بعد حوالى 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء حيث تم حفر البئر نرجس -1 بواسطة جهاز الحفر ستينا فورث فى عمق مياه 309 متراً، وتم العثور على سمك خزان حوالى 61 متراً صافياً من بين 140 متر من الحجر الرملى بخصائص جيدة فى العصر الميوسين السفلى وعصر الأوليجوسين على عمق كلى للبئر تجاوز 5000 متر فى منطقة الامتياز التى تعمل بها كلا من شركة شيفرون ( القائم بالعمليات ) بحصة 45%، إينى بنسبة 45%، فى حين أن شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس، وجارى حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذى يُعد الأول لشركة شيفرون فى مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف فى منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق فى عام 2020

وزير البترول: تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا رقميًا تمثل قصص نجاح للتحول الرقمى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التحول الرقمى ليس فقط استخدام تقنيات جديدة لتحسين العمليات التى تقوم بها صناعة البترول والغاز ولكنه حقيقة أعمق من ذلك بكثير فهو يتطلب تكاملًا أسياسيًا فى استخدام وربط التقنيات الرقمية فى كافة مجالات الأعمال كتغيير النظم التى تعمل بها الشركات والثقافات المرتبطة بذلك ودعم وسائل التواصل بين العاملين وإدارة العمل والتشغيل، وأن قطاع البترول حريص دائمًا على دعم التكامل بين صناع القرار لإيجاد توافق ينعكس على إدارة العمل ككل ودعم كافة الأنشطة بكل مراحل الصناعة.

وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية فى المائدة المستديرة تحت عنوان (مستقبل التقدم الرقمى فى صناعة البترول والغاز) ، أنه منذ بداية رحلة التطوير والتحديث عام 2016، تم تخصيص برنامج للتحول الرقمى وهذا البرنامج تطور كثيرًا فقد ركزت المرحلة الأولى منه على استخدام البيانات وتدفقها بين كيانات القطاع من خلال نظام ERP مما زاد من تدفق المعلومات بشكل سلس يدعم اتخاذ القرار، ويوفر الأساس المطلوب لشبكة العمل الموحدة وبعد ما حققته المرحلة الأولى من نجاحات تم وضع استراتيجية أكثر شمولًا للاستفادة من التحول الرقمى أكثر، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا

الضرائب: إطلاق التشغيل التجريبى لبرنامج "فاتورتك حمايتك" لتحفيز الشراء بفاتورة

صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" وهو برنامج يقوم على منح حوافز ومزايا للمواطنين عند حصولهم على الإيصال أو الفاتورة عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة ، لافتًا إلى متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ هذا البرنامج والذي يهدف إلى حث وتحفيز المواطن للتمسك بحقه فى الحصول على الإيصال أوالفاتورة ، مشيرًا إلى أن الممارسات العالمية في تقديم الحوافز على الفواتير يتم تطبيقها في العديد من دول العالم بهدف تحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة والحصول عليها .

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج "فاتورتك حمايتك وجايزتك" في خمسة مولات وهى( مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز، ومول سيتي سنتر)، ويتضمن البرنامج فى هذه المرحلة منح خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة، موضحًا أنه لمعرفة المحلات المشاركة في التشغيل التجريبي للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية في "دليلك للتعامل مع منظومة تحفيز المواطنين" على الرابط التالي :

وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مصانع الغزل الجديدة وموقف توريد الماكينات بالمحلة

في إطار جولاته الميدانية، والمتابعة الدورية لسير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير، قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأها باجتماع مع عدد من مقاولي التنفيذ ومسؤولي الشركات الذين يعملون في مواقع التطوير، في حضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.

وراجع المهندس "عصمت"، بحسب بيان الوزارة اليوم ،خطة العمل في جميع المصانع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية، وأعمال العزل، واستلام الماكينات الجديدة ومواعيد التركيب والتشغيل التجريبي، وتدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات والتي اعتبرها الوزير ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها بتدريبها وحسن إدارتها.

محمود محيى الدين: مؤتمر شرم الشيخ استهدف توفير طاقة نظيفة وآمنة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن عملية تسريع تمويل التحول العادل في قطاع الطاقة يجب أن تتم من خلال تنويع مصادر الطاقة واتباع نهج شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى جانب البعد البيئي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة منصة تسريع تمويل التحول في مجال الطاقة، ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) المنعقدة بأبو ظبي.

وقال محيي الدين إن نحو 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء، وأكثر من مليار نسمة حول العالم يعانون من الفقر، الأمر الذي يؤكد أهمية تسريع تمويل التحول في قطاع الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات.