اليوم السابع
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أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الصين بمقر الجامعة العربية

الأحد، 15 يناير 2023 03:38 م
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الصين بمقر الجامعة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جلسة مباحثات اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال زيارته لها، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكى وعدد من كبار مسئولى الأمانة العامة والوفد المرافق للوزير الصيني .

ومن المقرر أن تركز المناقشات على تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني بشتى المجالات، ولاسيما التشاور السياسى بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

تأتي زيارة وزير الخارجية الصيني "الجديد" للجامعة العربية، في إطار متابعة تنفيذ مقررات العربية الصينية التي استضافتها السعودية الشهر الماضي، وكذلك متابعة تنفيذ برامج الشراكة والتعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني بكافة قطاعاته المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد "أبو الغيط" والوزير الصيني عقب انتهاء جلسة المباحاثات، مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن مواقفهما بشأن القضايا المطروحة .

 


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