اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 04:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

3 موضوعات على رأس أولويات لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى.. التفاصيل

السبت، 14 يناير 2023 03:00 ص
3 موضوعات على رأس أولويات لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى.. التفاصيل مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مجلس أمناء الحوار الوطنى 3 موضوعات للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) المنبثقة عن المحور الاقتصادى، جاء من بينها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.  

وجاءت موضوعات لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.  

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

 


مجلس أمناء الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

ضياء رشوان

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى



الموضوعات المتعلقة

النقابات والحوار الوطنى والجمهورية الجديدة مؤتمر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة

الجمعة، 13 يناير 2023 11:51 ص

المنسق العام للحوار الوطنى: طرح 83 قضية ذات أولوية للمناقشة داخل 19 لجنة بمجلس الأمناء.. وهناك شبه إجماع على تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية.. ويؤكد: الحوار الوطنى يبدأ قريبا جدا

الخميس، 12 يناير 2023 10:17 م

منسق الحوار الوطني: 83 قضية ذات أولوية تناقش داخل 19 لجنة بمجلس الأمناء

الخميس، 12 يناير 2023 09:53 م

ضياء رشوان: كل من شارك فى الحوار الوطنى يثق فى جديته

الخميس، 12 يناير 2023 09:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة