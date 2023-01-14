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25 يناير آخر موعد للتقدم على وظائف فنيى صيانة بالقطار الكهربائى الخفيف

السبت، 14 يناير 2023 05:00 ص
25 يناير آخر موعد للتقدم على وظائف فنيى صيانة بالقطار الكهربائى الخفيف القطار الكهربائى الخفيف
كتب ــ سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع طريقة التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حيث تشمل الوظائف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الإتصالات ). 
 
على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقدم 25 يناير.
 
المستندات المطلوبة: 
1. صورة المؤهل.
2. الموقف من التجنيد.
3. شهادة الميلاد كمبيوتر.
4. بطاقة الرقم القومي.
5. شهادات الخبرة إن وجد.
6. شهادات الدورات التدريبية .
7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)
8. 2 صورة شخصية 4×6.
 
ويتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية. 
 
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية الآتية، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
 
 

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