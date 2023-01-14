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وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى.. صور

السبت، 14 يناير 2023 11:36 ص
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى.. صور الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
كتب - السيد فلاح

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تفقد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عدد من لجان مدارس الثانوي العام في امتحانات اليوم الأول للصف الأول الثانوي حيث يؤدي 11350 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغه العربية فترة أولى ومادة الآحياء الفترة الثانية.
 
وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدرسة السادات الثانوية العسكرية يرافقه محمد عبد الكريم، مدير إدارة الإسماعيلية وأحمد سيف، مدير أمن المديرية حيث شدد على متابعه دخول الطلاب على المنصه الإلكترونية من خلال الأكواد المدرسية والتأكد من بدء الامتحان إلكترونيا دون أي مشكلات.
 
كما تفقد مدرسة 25 يناير الثانوية بنات يرافقه عاطف صميدة، مدير عام التطوير التكنولوجي، حيث أكد على ضرورة تواجد موجه مقيم بكل مدرسة الي جانب مسئول التطوير التكنولوجي.
 
وقال الدكتور محمد بحيرى، إن اليوم السبت شهد اداء طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحان بمادة اللغة العربية وفق الجداول المعلنة وبلغت نسبة التسجيل على منصة الاختبار 100%، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للإطمئنان على دخول الطلاب الى منصة الإمتحانات لحظة بلحظة، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى او مشكلات وتسير الإمتحانات بكل هدوء وانضباط.
 
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (2)
جولة كيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية داخل لجان الأول الثانوي 

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (3)
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (3)

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (4)
 
جولة كيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية داخل لجان الأول الثانوي 
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (1)
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد لجان الأول الثانوي (1)

 

الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية 1
الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية 1

 


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