وزير الثقافة الأسبق من الدقهلية: مصر قادرة على تخطى الأزمات في كل المجالات

أكد حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، على أن مصر قادرة على عبور جميع الأزمات وليس الأزمة الاقتصادية فقط، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والاستعداد لمواجهة تلك الأزمات وليس الخوف وإثارة الفزع الغير مبرر فى مواجهتها.

وأضاف بأن ما يحدث على بعض مواقع السوشيال ميديا وما يحدث فى بعض المواقع الإعلامية وبعض القنوات الفضائية مقصود منها ربما يكون عن عمد أو بغير وعى إثارة الفزع؛ وقال النمنم صحيح توجد أزمة لكنا قادرين على مواجهتها وتجاوزها.

جاء ذلك خلال لقائه بالصالون الثقافى لنادى جزيرة الورد بالمنصورة، برئاسة النائب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى وذلك تحت عنوان :" الثقافة المصرية ومعركة الوعى "وأدارها الكاتب الصحفى حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار، وحضرها لفيف من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم الأسبق وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء النادى.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من عبور أزمة كورونا بأقل خسائر ممكنة مقارنة حتى بدول العالم المتقدم وأن هناك دراسة بإحدى الجامعات الكندية أكدت وقتها على أن عدد الوفيات المتوقع بمصر من جراء الجائحة يقدر ب800 ألف شخص لكن الحمد لله تم تجاوزها برقم وفيات أقل من 1 % هذا الرقم.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، عندما أسمع وزير التموين يخبرنا بأن لدينا مخزون من القمح يكفى لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر فهذا مدعاة لعدم القلق حيث مرت فترات على مصر لم يكن مخزون القمح يكفى لمدة شهر واحد.

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن حرب اوكرانيا لن تتوقف قريبا فالحروب فى أوروبا تستمر لسنوات وليس لأيام كما كان يحدث فى منطقتنا ويدفع ثمن هذه الحرب الدول الأكثر فقرا والدول النامية.

وأضاف بأن العالم فى طريقه لأزمة اقتصادية حادة ونحن فى قلب هذه الأزمة ونستعد لمواجهتها بإجراءات من قبل الحكومة ومن قبل الشعب.

وأكد بأن تلك الأزمة أكدت أن الدولة الوطنية هى الملاذ وهى المنقذ لذا لابد من الحفاظ مؤسسات الدولة المصرية الوطنية القوية وعدم المساس بها.

وأشار إلى أنه حدثت فوضى فى العشر سنوات الأخيرة اجتاحت المنطقة العربية بالكامل وكانت مصر من بينها بل كانت هى المستهدف الأول فيها.. لكن مصر استطاعت أن تقف على قدميها بينما لم تستطع دول أخرى شقيقة أن تقف على قدميها إلى يومنا هذا والسبب فى ذلك وجود مؤسسات داخل الدولة المصرية.