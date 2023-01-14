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هيئة الدواء: بعض الأدوية تسبب نتائج خاطئة لتحليل المخدرات منها مضادات البرد

السبت، 14 يناير 2023 07:00 ص
هيئة الدواء: بعض الأدوية تسبب نتائج خاطئة لتحليل المخدرات منها مضادات البرد أدوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك بعض الأدوية سواء كانت بوصفة طبية أو بدون تسبب نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات، لأن العديد من مكوناتها تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية التى يتم اختبارها​.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية التى تسبب نتيجة ايجابية خاطئة لتحليل المخدرات تحتوى على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميثورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوى على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية، بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل، للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.​

وكانت هيئة الدواء المصرية، أصدرت الدليل التنظيمى الخاص بمدد صلاحية الأدوية بعد فتحها، لافتة إلى أن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها تختلف من نوع لآخر، وأن السوائل الفموية، وهى السوائل التى يتم تناوله عن طريق الفم تكون 6 أشهر من تاريخ الفتح، أما المضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلى بشأن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، وبالنسبة للسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وعن مدة صلاحية الكريم الذى يأتى على شكل أنبوب بعد الفتح تكون 6 أشهر، أو حسب توصيات الشركة المصنعة، إذا كانت المدة أقصر أما الكريم الذى يأتى على شكل علبة بتكون مدته شهرا واحدا بعد الفتح، وبالنسبة للمراهم على شكل أنبوب تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، أما المرهم على شكل علبة فتكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وتاريخ صلاحية الأقراص الفوارة المعبأة في علب شهر واحد من تاريخ فتحها وتاريخ صلاحية قطرات أو مراهم العين  سواء كانت أذن أو أنف تكون في الغالب 28 يوما من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

 


هيئة الدواء

المخدرات

الادوية المخدرة

تحاليل المخدرات

مضادات الاكتئاب

اليوم السابع بلس



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