نوة الفيضة الكبرى.. الأمطار تتواصل بالإسكندرية والمحافظ يتابع تصريف المياه

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة شرق الإسكندرية ، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "الفيضة الكبرى" والتى تضرب المحافظة فى النصف الأول من شهر يناير، وتستمر لمدة 6 أيام و تكون غزيرة الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولات ميدانية منذ الساعات الأولى من اليوم، تمركزات سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية.

وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار. لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ، والابلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.



امطار شرق الاسكندرية



امطار متوسطة



امطار نوة الفيضة